Россиянам рассказали об обманчивых акциях в магазинах

Россиянам рассказали об уловках маркетологов, которые вынуждают тратить в магазинах больше

На фоне снижения покупательной способности россиян маркетологи стали прибегать к еще большему количеству уловок, которые побудят посетителей магазинов оставить на кассе больше денег. Как им удается сохранять иллюзию доступности повседневных товаров, которые стали дороже, рассказал председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин. Его слова приводит агентство «Прайм».

Одна из самых распространенных уловок — это акционные предложения, которых с каждым месяцем становится все больше. Однако далеко не всегда эти акции являются честными. Например, при онлайн-распродажах потребители часто замечают, что товар, который якобы продавался со скидкой, на самом деле подорожал накануне.

Еще один любимый трюк мерчандайзеров — классическая ротация товаров внутри магазина. Предпочтительные для продавца и производителя позиции размещаются на полке на уровне глаз, а мелкий дорогой товар — возле кассы, чтобы подтолкнуть человека в импульсивной необдуманной покупке.

Для желающих приобрести электронику подготовлены предложения платной гарантии и страховки, но экономического смысла, по словам эксперта, они не имеют.

Также в арсенале маркетологов имеются определенные слова-триггеры, которые должны подтолкнуть к покупке. Например, это красные ценники с надписью «Всего 99 рублей». Также вербальное внушение может крыться и в названии торговой точки — «Низкие цены», «Справедливые цены».

В последнее время все чаще встречается такая уловка как уменьшение количества товара в упаковке. По мнению эксперта, бороться с этим можно таким образом: в европейских странах на ценнике всегда указывается две цены — за единицу товара и в пересчете на килограмм либо литр продукции. Это позволяет выбрать более дешевый продукт.

Ранее сообщалось, что за последние полгода россияне стали меньше тратить на путешествия, рестораны и покупку электроники.