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13:40, 23 января 2023Экономика

Усманов попросил освободить его от членства в правлении РСПП

Усманов попросил освободить его от членства в Бюро правления РСПП из-за выхода на пенсию

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Российский предприниматель Алишер Усманов написал заявление с просьбой освободить его от членства в Бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в союзе.

Уточняется, что причиной ухода Усманов указал «выход на пенсию и отход от активной деятельности».

По данным РБК, заявление предпринимателя рассмотрят на заседании Бюро союза 25 января. Официальных комментариев представителей РСПП в настоящий момент нет.

Усманов является членом Бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей с 2006 года. Он занимает седьмое место в списке богатейших российских миллиардеров по версии Forbes.

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Варвара Кошечкина
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