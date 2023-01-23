Усманов попросил освободить его от членства в правлении РСПП

Усманов попросил освободить его от членства в Бюро правления РСПП из-за выхода на пенсию

Российский предприниматель Алишер Усманов написал заявление с просьбой освободить его от членства в Бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в союзе.

Уточняется, что причиной ухода Усманов указал «выход на пенсию и отход от активной деятельности».

По данным РБК, заявление предпринимателя рассмотрят на заседании Бюро союза 25 января. Официальных комментариев представителей РСПП в настоящий момент нет.

Усманов является членом Бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей с 2006 года. Он занимает седьмое место в списке богатейших российских миллиардеров по версии Forbes.