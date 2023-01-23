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12:06, 23 января 2023Силовые структуры

Задержание ФСБ планировавшего теракт на Кавказе россиянина попало на видео

ФСБ показала видео задержания мужчины, готовившего теракт на Кавказе по указанию Украины

Кадр: Telegram-канал РИА Новости

Задержание сотрудниками ФСБ гражданина России, который планировал диверсию на Кавказе по заданию украинских спецслужб, попало на видео. Запись публикует РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

На кадрах видно, как силовики выбегают из машины и укладывают идущего по улице мужчину в черной куртке на землю, после чего надевают на него наручники и ведут на допрос.

Мужчина, у которого был позывной «Алехандро», дал признательные показания и признал вину. По его словам, он должен был совершить теракт в отношении полицейских в СКФО.

Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Приготовление к совершению теракта группой лиц»). В ходе обыска дома у задержанного правоохранители изъяли подготовленные средства террора.

Елизавета Новикова
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