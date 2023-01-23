Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:47, 23 января 2023Силовые структуры

ФСБ задержала планировавшего по заданию Украины теракт на Кавказе россиянина

ФСБ пресекла теракт на Северном Кавказе, который планировал россиянин по заданию Украины
Архивное фото

Архивное фото . Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ пресекли совершение теракта на Северном Кавказе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское ведомство.

Задержан гражданин России, который планировал диверсию по заданию украинских спецслужб. Мужчина дает признательные показания. Он является сторонником националистической идеологии.

Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Приготовление к совершению теракта группой лиц»). В ходе обыска дома у задержанного правоохранители изъяли подготовленные средства террора.

5 января сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт на участке железной дороги в Челябинской области. Задержаны с поличным трое диверсантов на одной из железнодорожных станций Южно-Уральской железной дороги. Мужчины пытались вывести из строя тяговую подстанцию путем подрыва.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В ЕС заявили о решающем моменте в конфликте на Украине
Российская семиклассница пыталась покончить с собой из-за запрета матери
В Германии анонсировали новый пакет санкций против Ирана
Взрыв произошел на одном из заводов в Подмосковье
Россия решила понизить уровень дипломатических отношений с Эстонией
Задержание ФСБ планировавшего теракт на Кавказе россиянина попало на видео
Лукашенко назвал обстановку вокруг Белоруссии непростой
Россияне вывели большую часть валютных сбережений за границу
На футбольном матче впервые в истории показали белую карточку
12-летний мальчик отправился на рыбалку и случайно выловил трехметровую акулу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.