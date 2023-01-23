ФСБ задержала планировавшего по заданию Украины теракт на Кавказе россиянина

ФСБ пресекла теракт на Северном Кавказе, который планировал россиянин по заданию Украины

Сотрудники ФСБ пресекли совершение теракта на Северном Кавказе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское ведомство.

Задержан гражданин России, который планировал диверсию по заданию украинских спецслужб. Мужчина дает признательные показания. Он является сторонником националистической идеологии.

Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Приготовление к совершению теракта группой лиц»). В ходе обыска дома у задержанного правоохранители изъяли подготовленные средства террора.

5 января сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт на участке железной дороги в Челябинской области. Задержаны с поличным трое диверсантов на одной из железнодорожных станций Южно-Уральской железной дороги. Мужчины пытались вывести из строя тяговую подстанцию путем подрыва.