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21:13, 23 января 2023Путешествия

Посольство Швеции в России возобновило прием заявлений на визы

Посольство Швеции в России возобновило прием заявлений на выдачу виз

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Посольство Швеции в России возобновило прием заявлений на выдачу виз. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.

В августе министр миграции Андерс Игеман страны отметил, что шведские власти желали бы ввести ограничения на выдачу виз россиянам вместо полного запрета. По его словам, прекращение выдачи шведских виз гражданам России было бы неправильным решением, которое ущемляло бы интересы рядовых людей.

Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил о готовности Тегерана упростить выдачу индивидуальных туристических виз для россиян на взаимной основе.

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Юлия Мискевич
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