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16:47, 23 января 2023Ценности

Актер сериала «Эмили в Париже» появился на публике в юбке

Британский актер Люсьен Лависконт посетил показ Louis Vuitton в голубой юбке бренда

Фото: Jacopo Raule / GC Images

Британский актер Люсьен Лависконт появился на публике в традиционно женской одежде и привлек внимание фотографов. Снимки публикует ET.

30-летняя звезда сериала «Эмили в Париже» посетил показ люксового бренда Louis Vuitton, который состоялся в рамках Недели моды в Париже, в плиссированной юбке-брюках голубого цвета в сочетании с укороченным серым свитером с зелено-желтым изображением и надписью Vuitton. В качестве обуви мужчина выбрал разноцветные кроссовки на платформе.

Лависконт стал не единственным мужчиной на Неделе моды, который предпочел женственный образ. Британский актер Роберт Паттинсон также посетил дефиле марки Dior в меховой куртке, шерстяной бежевой водолазке и плиссированной юбке длины миди из твида синего цвета. Вдобавок он надел высокие резиновые сапоги, а от аксессуаров отказался.

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Майя Пономаренко
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