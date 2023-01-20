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19:45, 20 января 2023Ценности

Роберт Паттинсон появился на показе Dior в юбке

Британский актер Роберт Паттинсон появился на показе Dior в юбке из твида

Фото: Stephane Cardinale / Corbis / Getty Images

Британский актер Роберт Паттинсон появился на публике в традиционно женской одежде и привлек внимание фотографов. Снимки публикует Daily Mail.

Известно, что 36-летняя знаменитость посетил показ модного дома Dior, который состоялся в рамках Недели моды в Париже. Телезвезда вышел в свет в меховой куртке, шерстяной бежевой водолазке и плиссированной юбке длины миди из твида синего цвета. При этом в качестве обуви мужчина выбрал высокие резиновые сапоги, а от аксессуаров отказался.

В июле 2022 года сообщалось, что традиционно женская одежда стала модной у мужчин. Например, на красной ковровой дорожке ежегодного бала Института костюма Met Gala в указанных предметах гардероба прошлись голливудский актер Оскар Айзек, барабанщик группы Blink-182 Трэвис Баркер, а также баскетболист NBA Расселл Уэстбрук.

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Майя Пономаренко
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