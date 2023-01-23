На Украине рассказали о поставленной убитому переговорщику задаче

Глава ГУР Буданов: убитому переговорщику Кирееву была поставлена задача затянуть процесс

Участнику переговоров с Россией Денису Кирееву была поставлена задача «затянуть процесс, чтобы выиграть время» для Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны республики Кирилл Буданов, передает ТАСС.

По его словам, Киреев «лично знал двух человек из переговорного процесса, которые представляли российскую сторону». При этом отметил, что украинский переговорщик был сотрудником разведки, а не шпионом, и что он лично знаком с ним с 2009 года.

Буданов также заявил, что верит в факт того, что Киреев был убит в автомобиле сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). «Давайте оценивать только факты. Вот они: человека, который ехал по приглашению СБУ в здание СБУ, не доезжая двухсот метров до здания, перехватывают, увозят чуть дальше, а труп выбрасывают на улицу. Все», — добавил глава ГУР.