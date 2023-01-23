Российские силы уничтожили позиции ВСУ в Запорожской области

Минобороны РФ заявило, что российские военные уничтожили позиции ВСУ в Запорожской области

Российские военные уничтожили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны России, передает РИА Новости.

Как рассказали в ведомстве, разведка обнаружила позицию, на которой находился опорный пункт противника. Позже расчеты 152-миллиметровых самоходных гаубиц 2С3 «Акация» отработали по боевым позициям и уничтожили цель. Корректировка огня велась с помощью беспилотников, ведущих разведку позиций противника.

Командир гаубичной батареи с позывным «Патриот» отметил, что с украинской стороны прибыли резервы. «Стараемся эти резервы уничтожать. Результат — продвижение есть. Мы стараемся долго на одной позиции не стоять, перемещаемся», — поделился он. По его словам, на данный момент целью является опорный пункт противника.