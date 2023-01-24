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02:50, 24 января 2023Россия

Российская артиллерия уничтожила группу украинских военных в ДНР

НМ ДНР заявила, что российская артиллерия уничтожила группу из не менее 8 военных ВСУ
СюжетМинобороны:

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Российские бойцы обнаружили перемещение группы военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне своей ответственности и уничтожили их ударом артиллерией. Об этом сообщается в Telegram-канале Народной милиции (НМ) Донецкой народной республики (ДНР).

Засечь группу из не менее восьми украинских солдат удалось оператору БЛА 3-ей бригады 1-го Донецкого армейского корпуса. Они пытались продвинуться по лесополосе и занять новые позиции.

«По выявленной цели был открыт артиллерийский огонь, в результате чего противник понес тяжелые потери», — заявили в Народной милиции.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы (ВС) России за сутки уничтожили более 110 украинских солдат на купянском и краснолиманском направлениях.

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Марина Совина
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