В Москве подорожал один тип жилья

«Метриум»: квартиры в Москве в новостройках бизнес-класса подорожали на 9,8 процента

За 2022 год в Москве увеличилась стоимость квадратного метра в квартирах бизнес-класса — этот тип жилья подорожал на 9,8 процента. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные компании «Метриум».

Средневзвешенная цена за «квадрат» в новостройках достигла 432,7 тысячи рублей. Что касается апартаментов, то за год объекты прибавили 8,3 процента до 369,2 тысячи рублей.

В указанный период в столице на 38,8 процента увеличился объем предложения в новостройках бизнес-класса. По данным аналитиков, к концу 2022 года показатель достиг 19,3 тысячи лотов. Из 15,5 тысячи квартир и 3,8 тысячи апартаментов. «Характерный в 2022 году рост экспозиции затронул и проекты бизнес-класса. Рынок пополнили 32 новых проекта», — отметили в «Метриум».

Ранее эксперты компании пришли к выводу, что по итогам четвертого квартала 2022 года сильнее всего новостройки массового сегмента и бизнес-класса подорожали в районе Выхино-Жулебино. Средняя цена одного квадратного метра там выросла на 53,4 процента по сравнению с третьим кварталом 2022-го.