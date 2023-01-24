Названы города с самой дешевой арендой жилья

«Этажи»: городом с самой дешевой арендой однокомнатных квартир оказался Челябинск

Российским городом с наиболее доступной арендой однокомнатных квартир стал Челябинск. Локации с самым дешевым съемным жильем назвали эксперты федеральной компании «Этажи», передают «Известия».

В январе 2023 года средняя стоимость аренды «однушки» в Челябинске оказалась на уровне 14,6 тысячи рублей в месяц. Второе место в списке городов с доступным съемным жильем занял Волгоград, где такую квартиру можно снять за 15,8 тысячи рублей. Тройку лидеров замкнул Омск с квартирами за 16,1 тысячи рублей.

В первую десятку также вошли Самара (17,5 тысячи рублей), Уфа (17,6 тысячи рублей), Пермь (17,9 тысячи рублей), Красноярск (18,1 тысячи рублей), Нижний Новгород (18,9 тысячи рублей), Ростов-на-Дону (19,6 тысячи рублей) и Воронеж (20,8 тысячи рублей). В Москве средняя ставка аренды «однушек» составила 46 тысячи рублей, а в Санкт-Петербурге — 28,4 тысячи.

Ранее в январе участники рынка недвижимости спрогнозировали подорожание съемного жилья в России. К весне текущего года арендные ставки могут вырасти на 10-15 процентов на фоне замедление роста объема предложения.