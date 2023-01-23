Арендному жилью в России предрекли подорожание

«Известия»: аренда жилья в России к весне подорожает до 15 процентов

Стоимости арендного жилья к весне 2023 года в России предрекли рост до 15 процентов. Об этом, ссылаясь на комментарии участников рынка недвижимости, сообщают «Известия».

По словам экспертов, за последний месяц съемное жилье в некоторых городах страны уже подорожало, цены увеличились до шести процентов. Это явление связали с сокращением объема предложения квартир в декабре 2022 года после значительного роста осенью 2022 года, когда число объявлений увеличилось на 29 процентов в октябре и на 6 процентов в ноябре. При этом за прошедший год средние цены на съемные однокомнатные квартиры в Москве за 2022 год в связи с увеличившимся предложением недвижимости снизились на 21 процент, а в Петербурге — на 14 процентов.

В декабре 2022 года снижение объема предложения съемного жилья в крупных городах в основном составило 8-10 процентов, а в Москве и Санкт-Петербурге — на 15-20 процентов. Теперь некоторые владельцы вновь решили продать объекты, появившиеся тогда на рынке арендного жилья, — в том числе для того, чтобы закрыть ипотечные кредиты, взятые в расчете на реализацию старого жилья. Кроме того, часть граждан, уехавших в страны СНГ, решили вернуться из-за ужесточения условий для тех, кто находится там без визы.

В результате на фоне сокращения объема арендного жилья цены на него начали стабилизироваться. По данным компании «Дом.РФ», за месяц стоимость съемного жилья в городах-миллионниках повысилась на один процент, а в средних и небольших — приблизительно на шесть процентов. В федеральной компании «Этажи» отметили, что среди миллионников лидером по положительной динамике стал Ростов-на-Дону, где за указанный период «однушки» в среднем подорожали на 2,9 процента. При этом в некоторых городах цены на них все еще снижались — сильнее всего в Санкт-Петербурге (минус шесть процентов за месяц). В Москве отрицательную динамику оценили в один процент.

Ведущий аналитик компании «Этажи» Александр Иванов предрек повышение ставок к весне нынешнего года на 10-15 процентов, так как, несмотря на продолжающееся падение цен в некоторых городах, текущее замедление роста объема предложения сдерживает дальнейшее снижение стоимости аренды. По мнению вице-президента Российской гильдии риелторов Константина Апрелева, спрос на съемные квартиры будет повышаться, однако до августа значительного роста цен на этом фоне ждать не стоит.

В январе аналитики «Авито Недвижимости» пришли к выводу, что по итогам четвертого квартала 2022 года долгосрочная аренда в России подорожала на девять процентов относительно третьего квартала. По их данным, за указанный период стоимость съема студий выросла на 10 процентов, «однушек» — на 5 процентов, «двушек» — на 15 процентов, а «трешек» — на 8 процентов.