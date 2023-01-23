Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
20:04, 23 января 2023Среда обитания

Арендному жилью в России предрекли подорожание

«Известия»: аренда жилья в России к весне подорожает до 15 процентов

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Стоимости арендного жилья к весне 2023 года в России предрекли рост до 15 процентов. Об этом, ссылаясь на комментарии участников рынка недвижимости, сообщают «Известия».

По словам экспертов, за последний месяц съемное жилье в некоторых городах страны уже подорожало, цены увеличились до шести процентов. Это явление связали с сокращением объема предложения квартир в декабре 2022 года после значительного роста осенью 2022 года, когда число объявлений увеличилось на 29 процентов в октябре и на 6 процентов в ноябре. При этом за прошедший год средние цены на съемные однокомнатные квартиры в Москве за 2022 год в связи с увеличившимся предложением недвижимости снизились на 21 процент, а в Петербурге — на 14 процентов.

В декабре 2022 года снижение объема предложения съемного жилья в крупных городах в основном составило 8-10 процентов, а в Москве и Санкт-Петербурге — на 15-20 процентов. Теперь некоторые владельцы вновь решили продать объекты, появившиеся тогда на рынке арендного жилья, — в том числе для того, чтобы закрыть ипотечные кредиты, взятые в расчете на реализацию старого жилья. Кроме того, часть граждан, уехавших в страны СНГ, решили вернуться из-за ужесточения условий для тех, кто находится там без визы.

В результате на фоне сокращения объема арендного жилья цены на него начали стабилизироваться. По данным компании «Дом.РФ», за месяц стоимость съемного жилья в городах-миллионниках повысилась на один процент, а в средних и небольших — приблизительно на шесть процентов. В федеральной компании «Этажи» отметили, что среди миллионников лидером по положительной динамике стал Ростов-на-Дону, где за указанный период «однушки» в среднем подорожали на 2,9 процента. При этом в некоторых городах цены на них все еще снижались — сильнее всего в Санкт-Петербурге (минус шесть процентов за месяц). В Москве отрицательную динамику оценили в один процент.

Материалы по теме:
Если очень надо. Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
Если очень надо.Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
13 августа 2022
Миллионы россиян хотят купить квартиру, но боятся. Что пугает их чаще всего?
Миллионы россиян хотят купить квартиру, но боятся.Что пугает их чаще всего?
11 ноября 2022

Ведущий аналитик компании «Этажи» Александр Иванов предрек повышение ставок к весне нынешнего года на 10-15 процентов, так как, несмотря на продолжающееся падение цен в некоторых городах, текущее замедление роста объема предложения сдерживает дальнейшее снижение стоимости аренды. По мнению вице-президента Российской гильдии риелторов Константина Апрелева, спрос на съемные квартиры будет повышаться, однако до августа значительного роста цен на этом фоне ждать не стоит.

В январе аналитики «Авито Недвижимости» пришли к выводу, что по итогам четвертого квартала 2022 года долгосрочная аренда в России подорожала на девять процентов относительно третьего квартала. По их данным, за указанный период стоимость съема студий выросла на 10 процентов, «однушек» — на 5 процентов, «двушек» — на 15 процентов, а «трешек» — на 8 процентов.

Полина Кислицына
Обсудить
Последние новости
На Украине заявили о новой победе Путина над Западом
Цена на нефть взлетела
Россиянам раскрыли способы меньше платить за воду
Российские хакеры отомстили чешской компании Avast
Ранее судимый россиянин пришел в гости к приятелю и забил его до смерти
Отбывающий срок Ефремов попросил заменить наказание на принудительные работы
Аквариумная рыбка научилась играть в приставку и разорила владельца
Некультурный поступок женщины омрачил десятичасовой перелет туристов на Мальдивы
Гоблин оценил перспективу дать интервью Дудю
В ЕКА рассказали о планируемом возвращении камеры с российской «Луны-25»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.