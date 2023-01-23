В России подорожала аренда жилья

«Авито Недвижимость»: долгосрочная аренда в России подорожала на 9%

По итогам четвертого квартала 2022 года долгосрочная аренда в России подорожала на девять процентов по сравнению с третьим кварталом. Об этом говорится в исследовании платформы «Авито Недвижимость», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

За указанный период стоимость аренды студий выросла на 10 процентов, однокомнатных квартир — на пять процентов, двухкомнатных — на 15 процентов, а трехкомнатных — на восемь процентов. При этом объекты с четырьмя комнатами и более подешевели на 18 процентов. Объем предложения на рынке за квартал вырос на три процента.

В некоторых городах аренда стала доступнее. В Сочи съемное жилье упало в цене на 27 процентов, до 33 тысяч рублей в месяц, в Москве и Севастополе — на 15 процентов, до 55 и 23 тысяч рублей соответственно. В Калининграде стоимость аренды снизилась на девять процентов, до 20 тысяч рублей, в Казани и Ростове-на-Дону — на четыре процента, до 23 тысяч. В десяти городах из 35 участвовавших в исследовании цены остались на уровне третьего квартала.

В «Авито Недвижимости» отметили, что крупные города более чувствительны к изменениям в экономике и обществе. На фоне событий конца 2022 года и сокращения числа вакансий на рынке труда после делового сезона многие отложили переезд в большие города или уехали из них в другие локации. В сложившейся ситуации собственникам приходится снижать ежемесячную плату, чтобы сдать объект. Эксперты считают, что в дальнейшем можно ожидать стабилизации рынка, а в крупных городах — роста.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в центре Москвы подешевела аренда однокомнатных квартир. Стоимость съемного жилья в Центральном административном округе снизилась на 27,3 процента, в то же время по всему городе средняя цена на аренду упала на 14,8 процента.