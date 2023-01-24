Адвокат оценил просьбу Ефремова заменить наказание на принудительные работы

Адвокат прокомментировал возможность досрочного выхода на свободу актера Михаила Ефремова

Звездный адвокат Андрей Алешкин прокомментировал возможность досрочного выхода на свободу российского актера Михаила Ефремова. Об этом во вторник, 24 января, сообщает KP.RU.

По статье 80 УК РФ («Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания») после отбывания 1/3 срока осужденный может подать ходатайство о замене тюремного заключения принудительными работами. Так и поступил Ефремов. Адвокат отметил, что шансы получить положительное решение у актера велики. Ведь Ефремов зарекомендовал себя в колонии с положительной стороны.

Таким образом, если суд пойдет навстречу артисту, то он будет отбывать срок уже в региональном исправительном центре (УФИЦ), а затем сможет попросить перевести его в Москву, откуда и освободится окончательно.

В УФИЦ условия отбывания наказания более мягкие, объясняет Алешкин. Там есть свободное время с разрешением выйти на территорию, пользоваться телефоном, компьютерами. Кроме того, можно уезжать в выходной к родным. А если Ефремов окажется в столичном УФИЦ, то сможет возобновить работу в театре, отчисляя государству 10-25 процентов зарплаты.

Алешкин добавил, что в случае успешных для Ефремова решений суда, после перевода в Москву, через два-три месяца он сможет оформить проживание по месту прописки и будет обязан только иногда отмечаться в УФИЦ.

«Суд непременно будет учитывать позицию потерпевших, а она, как известно, изначально была категоричной и не менялась в процессе», — уточнил адвокат. Это может разрушить планы артиста. «Однако я все равно больше склоняюсь к положительному решению. Михаил Олегович может выйти на свободу, и я буду очень удивлен, если этого не произойдет», — резюмировал Алешкин.