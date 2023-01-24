Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:26, 24 января 2023Бывший СССР

Эстонию обвинили в искусственном раздувании темы с контролем в прилежащей зоне

Посол России Липаев: Эстония искусственно раздувает тему с контролем в прилежащей зоне

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Эстония может создать прилежащую зону в Финском заливе, но не имеет права ограничивать там судоходство. Об этом посол России в республике Владимир Липаев заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Дело в том, что на прилежащую зону суверенитет государства не распространяется и свободу судоходства в прилежащей зоне ограничивать не представляется возможным», — пояснил он.

Дипломат также выразил мнение, что соответствующая ситуация искусственно раздувается в эстонских СМИ, «чтобы придать значимость самим себе».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Российские войска пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр
Новостройки в Москве стали меньше
В Госдуме изучат вопрос о конфискации имущества у оскорбляющих Россию граждан
Обнаружена омолаживающая сердце на 10 лет мутация
В петербургской квартире нашли тело мужчины с резаной раной груди
Песков высказался об идее Эстонии закрыть Финский залив для России
В России снизился кешбэк по кредитным картам
Ученые раскрыли влияние коротких интенсивных тренировок на работу мозга
Эстонию обвинили в искусственном раздувании темы с контролем в прилежащей зоне
В России обвалились продажи новых люксовых автомобилей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.