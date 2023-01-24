Эстонию обвинили в искусственном раздувании темы с контролем в прилежащей зоне

Посол России Липаев: Эстония искусственно раздувает тему с контролем в прилежащей зоне

Эстония может создать прилежащую зону в Финском заливе, но не имеет права ограничивать там судоходство. Об этом посол России в республике Владимир Липаев заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Дело в том, что на прилежащую зону суверенитет государства не распространяется и свободу судоходства в прилежащей зоне ограничивать не представляется возможным», — пояснил он.

Дипломат также выразил мнение, что соответствующая ситуация искусственно раздувается в эстонских СМИ, «чтобы придать значимость самим себе».