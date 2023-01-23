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17:16, 23 января 2023Бывший СССР

Правительство Эстонии задумалось о закрытии Финского залива для России

Власти Эстонии могут перекрыть российское судоходство в Финском заливе

Фото: Shutterstock

Правительство Эстонии поручило министерствам «выработать свою позицию» по введению «прилежащей зоны» в пределах 24 морских миль (44,4 километра) от исходной линии территориального моря Эстонии. Об этом заявил глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу, цитату приводит ERR.

После введения такой зоны Эстония сможет досматривать российские суда, которые выходят из портов Ленинградской области и Кронштадта, возможно, им даже запретят проход через Финский залив, что фактически может закрыть его для России.

«Прилежащая зона — это морская зона, прилежащая к территориальному морю, которая может быть установлена внутригосударственным правом, и где прибрежное государство имеет право осуществлять контроль, а также наказывать за различные нарушения своих правовых актов», — пояснил лектор юридического факультета Тартуского университета Александр Лотт. Он также считает, что перекрытие российского судоходства может быть одним из поводов для введения такой зоны.

Кроме того, в августе Эстония уже предлагала Финляндии закрыть Финский залив для российских кораблей.

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Алевтина Запольская
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