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10:29, 24 января 2023Бывший СССР

Посол России рассказал о планах Эстонии подставить Санкт-Петербург под прицел

Липаев заявил о желании Запада держать Петербург под прицелом с помощью оружия для Эстонии

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Посол России в Таллине Владимир Липаев считает, что западные страны планируют поставить Эстонии современные виды вооружений, которые «способны держать под прицелом Санкт-Петербург». Его слова приводит ТАСС.

По словам дипломата, причины вооружать Таллин не называются, из чего он делает вывод, что Россия может быть подставлена под прицел. «У англосаксов был интерес создать здесь антироссийский форпост для оказания давления на РФ. Причем речь идет не только об экономическом, политическом, культурном, но и военном давлении», — отметил он.

В конце марта прошлого года корабли стран НАТО доставили военную технику и снаряжение в Эстонию, чтобы пополнить местные запасы. Кроме того, Таллин планирует получить американские реактивные системы залпового огня HIMARS к концу 2025 года.

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Алевтина Запольская
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