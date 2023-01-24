Военкор показал фото фортификационных сооружений вокруг Киева

Военкор Поддубный показал фото возводимых фортификационных сооружений вокруг Киева

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный показал в своем Telegram-канале фотографии фортификационных сооружений вокруг Киева.

«Вокруг Киева продолжают возводить фортификационные сооружения, окружая столицу Украины многочисленными линиями обороны. Устанавливаются бетонные ДОТы и защищенные позиции для артиллерии», — подписал снимки военкор.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) усиливают фортификационные сооружения на границе с Белоруссией. Совершенствуя оборудованные в апреле сооружения, украинские военные роют окопы в лесу в пяти минутах езды от границы с Белоруссией, укрепляя стены полутораметровых траншей досками.

Кроме того, по данным Государственного пограничного комитета Белоруссии, Украина разместила на границе с республикой 17,2 тысячи военнослужащих.