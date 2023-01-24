Назван самый популярный у москвичей день для покупки жилья

«Страна Девелопмент»: москвичи чаще всего покупают жилье в пятницу

Чаще всего москвичи покупают жилье в пятницу. Самый популярный день у жителей столицы для приобретения недвижимости назвали эксперты группы компаний «Страна Девелопмент», передают «Известия».

Исследование также показало, что наиболее высоким спросом на данный момент пользуются квартиры формата «евротрешка» со средней площадью 60-66 квадратных метров. 95 процентов клиентов компании покупают жилье с помощью ипотеки, а оставшиеся пять — платят сразу.

Среди покупателей оказалось поровну женатых или замужних и холостых. 21 процент желающих приобрести квартиру в Москве уже живет в столице, еще 75 процентов — приехавшие из других регионов страны.

Ранее сообщалось, что россияне стали меньше интересоваться покупкой жилья в Москве. По итогу итогам 2022 года спрос на вторичную недвижимости столицы снизился на 22,4 процента по сравнению с 2021 годом. Всего за прошедший год было зарегистрировано 132,6 тысячи сделок с московским жильем. Минимальное число договоров зафиксировали в мае — 7,2 тысячи за месяц.