Россияне стали реже покупать жилье в Москве

Росреестр: в 2022 году спрос на вторичное жилье в Москве упал на 22,4%

По итогам 2022 года спрос на вторичное жилье в Москве упал на 22,4 процента по сравнению с 2021 годом. О том, что россияне стали реже покупать недвижимость в столице, сообщает РБК со ссылкой на данные Росреестра.

Всего в 2022-м в Москве зарегистрировали 132,6 тысячи сделок с недвижимостью. Минимальное число договоров было зафиксировано в мае — 7,2 тысячи за месяц. После этого спрос начал восстанавливаться, однако результаты как последних месяцев, так и всего года оказались ниже показателей за 2021 и 2020 годы.

В декабре 2022-го количество договоров на вторичном рынке столицы составило 14 тысяч. Такой результат на 29,6 процента больше ноябрьского, когда было заключено 10,8 тысячи сделок, однако на 31,1 процента ниже показателя за декабрь 2021 года, когда число договоров составило 20,3 тысячи.

Ранее в январе россиянам назвали причины, по которым дешевеет вторичное жилье. Как отметили эксперты, скидки на готовые квартиры растут вместе со снижением спроса. Согласно прогнозам, в 2023 году стоимость недвижимости продолжит снижаться.