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10:31, 24 января 2023Силовые структуры

В Геническе нашли заминированный крупный тайник с оружием и взрывчаткой

МВД: в Херсонской области найден заминированный крупный тайник с оружием и взрывчаткой

Фото: Telegram-канал ГУ МВД Херсонской области

В Херсонской области полицейские нашли крупный тайник с оружием и взрывчаткой, вход в который был заминирован. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД региона.

О местонахождении схрона представители правоохранительных органов узнали из полученной оперативной информации. Склад с боеприпасами был рядом с заброшенным фундаментом здания в Геническом районе. Однако выяснилось, что подход к руинам заминирован. Полицейские обезвредили растяжку.

Из тайника изъята специализированная мина для разрушения опор мостов, пять гранат со взрывателями, 750 патронов, магазин от автомата Калашникова и переделанный боевой пистолет. МВД предоставило соответствующие фотографии.

Фото: Telegram-канал ГУ МВД Херсонской области

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Любовь Ширижик
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