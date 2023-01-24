В Геническе нашли заминированный крупный тайник с оружием и взрывчаткой

МВД: в Херсонской области найден заминированный крупный тайник с оружием и взрывчаткой

В Херсонской области полицейские нашли крупный тайник с оружием и взрывчаткой, вход в который был заминирован. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД региона.

О местонахождении схрона представители правоохранительных органов узнали из полученной оперативной информации. Склад с боеприпасами был рядом с заброшенным фундаментом здания в Геническом районе. Однако выяснилось, что подход к руинам заминирован. Полицейские обезвредили растяжку.

Из тайника изъята специализированная мина для разрушения опор мостов, пять гранат со взрывателями, 750 патронов, магазин от автомата Калашникова и переделанный боевой пистолет. МВД предоставило соответствующие фотографии.

Арсенал уничтожен взрывотехниками спецназа «Гром».