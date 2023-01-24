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12:02, 24 января 2023Из жизни

Фитнес-тренеры назвали рецепты питательных завтраков для похудения

Фитнес-тренер Джек Форрестер назвал рецепт питательного завтрака для похудения

Фото: Sincerely Media / Unsplash

Белок помогает продлевать ощущение сытости и потреблять меньше калорий, считает фитнес-тренер Джек Форрестер. Вместе с коллегами он назвал рецепты богатых белком питательных завтраков для похудения в материале для Express.

По словам Форрестера, он предпочитает завтракать фриттатой. Для ее приготовления понадобятся: два-три яйца, 100 миллилитров яичного белка, лук, чеснок, помидоры и 75-100 граммов говядины или индейки, или куриного фарша. Приготовленное блюдо можно употреблять горячим, а можно остудить, разделить на порции и убрать в холодильник, чтобы съесть позже.

«Если у меня размеренное утро и есть немного свободного времени, я готовлю белковую кашу», — рассказал тренер по кроссфиту Джози Бакстер. Чтобы получить готовое блюдо, он смешивает овсяные хлопья с протеином со вкусом ванили, добавляет воду и нагревает смесь, пока она не загустеет. Затем в нее нужно добавить корицу и фрукты по вкусу.

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Специалист по спортивному питанию Бен Пул поделился простым рецептом своего любимого завтрака. Он объяснил, что любит это блюдо за простой и быстрый процесс его приготовления. Пул посоветовал попробовать высокобелковые хлопья для завтрака с молоком в те дни, когда нет времени на долгий завтрак.

Ранее фитнес-тренер Мэтт Ходжес раскритиковал популярную среди худеющих кетодиету. «Углеводы являются важным макронутриентом и входят в здоровое сбалансированное питание наряду с белками и жирами. Логично предположить, что, сокращая количество углеводов, вы будете терять вес. Но сводить их количество к нулю, как это делает кетогенная диета, на мой взгляд, излишне, а для некоторых — вообще вредно», — объяснил тренер.

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Алиса Дмитриева
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