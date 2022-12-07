Фитнес-тренер раскритиковал популярную среди худеющих привычку

Express: фитнес-тренер Ходжес раскритиковал кетодиету и призвал есть достаточно углеводов

Чтобы похудеть, нужно употреблять достаточное количество углеводов, считает фитнес-тренер Мэтт Ходжес. В материале для Daily Express эксперт поразмышлял о популярной среди худеющих привычке и дал советы желающим сбросить вес.

Ходжес раскритиковал популярную кетодиету, которая предполагает употребление не более 50 граммов углеводов в день. «Углеводы являются важным макронутриентом и входят в здоровое сбалансированное питание наряду с белками и жирами. Логично предположить, что, сокращая количество углеводов, вы будете терять вес. Но сводить их количество к нулю, как это делает кетогенная диета, на мой взгляд, излишне, а для некоторых вообще вредно», — объяснил тренер.

Специалист призвал выбирать полезные углеводы, например, покупать цельнозерновой хлеб вместо обычного. Он также обратил внимание на другой популярный миф, согласно которому нужно есть часто небольшими порциями в строго определенное время. По мнению Ходжеса главное — знать, сколько калорий необходимо употреблять для достижения нужного результата и не доводить себя до состояния сильного голода.

«Представьте себе, что вы не можете пойти на встречу или забрать детей из школы, потому что пришло время съесть кусок индейки и немного риса? Нет уж, спасибо», — пошутил тренер и призвал худеющих придерживаться реалистичных планов по сбрасыванию веса.

Ранее фитнес-тренер Жаки Смит перечислила пять завтраков для быстрого похудения. Первый рецепт из списка тренера — смузи из цукини, шпината и черники с добавлением альтернативного молока, семян льна, арахисового масла и протеина.