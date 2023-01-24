В Киргизии одобрили хирургическую кастрацию педофилов

Профильный комитет в Киргизии одобрил законопроект о хирургической кастрации педофилов

Профильный комитет Жогорку Кенеша (парламент Киргизии) в первом чтении одобрил законопроект о хирургической кастрации педофилов. Об этом сообщает «Sputnik Кыргызстан».

Документ, в частности, предполагает медицинское обследование осужденного за педофилию и психиатрическую экспертизу с целью определения его склонности к преступлениям на половой почве. Уточняется, что обследование будет проводиться не позднее чем за полгода до освобождения отбывающего наказание преступника.

Кроме того, законопроект предусматривает ужесточение наказания за насилие в отношении детей, увеличивая сроки до 20 лет или до пожизненного лишения свободы за соответствующие преступления.

Отмечается, что против подобного закона выступила омбудсмен Киргизии Атыр Абдрахматова. По ее мнению, документ противоречит Конституции республики.

В феврале 2022 года в России вступил в силу закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов. Соответствующее наказание будет грозить тем, кто повторно совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних или совершил его против двух и более детей.