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08:35, 24 января 2023Силовые структуры

Молодого россиянина осудили на три года колонии за тайники с наркотиками

В ЯНАО юношу осудили на три года за покушение на сбыт наркотиков

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) суд приговорил к трем годам колонии молодого человека за попытку сбыть наркотики. Об этом во вторник, 24 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по статьям 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору, в крупном и значительном размерах»).

По данным ведомства, когда фигуранту не было 18 лет, он познакомился в интернете с «куратором», который дал ему задание. В мае 2022 года подросток забрал из тайников свертки с запрещенными веществами, расфасовал их по пакетам и спрятал в городе Тарко-Сале. 13 мая юношу задержали.

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Екатерина Власова
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