На Украине отказались заключать с Россией соглашения наподобие Минских

Глава МИД Украины Кулеба: Киев не намерен заключать с Россией соглашения наподобие Минских

Украина не намерена заключать с Россией мирное соглашение, подобное Минским договоренностям об урегулировании конфликта в Донбассе. Об этом министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба заявил в статье, опубликованной в журнале Politico.

Как считает глава украинского МИД, ошибки Минских соглашений, достигнутых в 2014-2015 годах Москвой и Киевом при посредничестве Берлина и Парижа, «должны служить примером того, как не надо вести переговоры с Россией».

По его словам, архитекторы тех договоренностей считали, что закрепление статус-кво и снижение интенсивности боевых действий приведут к затуханию конфликта, однако этого не произошло. «Любой гипотетический "Минск-3" будет иметь только один результат — еще более кровопролитную войну», — предположил Кулеба.

При этом дипломат выразил мнение, что партнеры Киева «должны заставить Россию, а не Украину пойти на уступки» в контексте возможных мирных переговоров.

Ранее американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс назвал ключевые условия мира между Россией и Украиной. По его словам, одним из них является отказ НАТО от предоставления членства республике.