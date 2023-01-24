Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:28, 24 января 2023Ценности

Журналистка раскрыла способ поднять себе настроение с помощью одежды

Журналистка Daily Mail проверила на себе улучшающий настроение «дофаминовый стиль» одежды

Фото: billow926 / Unsplash

Журналистка Daily Mail раскрыла способ поднять себе настроение с помощью правильно подобранной одежды. Материал на эту тему опубликован на сайте издания.

Модный редактор Пандора Аморатис проверила так называемый дофаминовый стиль, предполагающий составление нарядов, которые улучшают психологическое состояние человека. Репортер вдохновлялась образами знаменитостей и на протяжении недели проверяла влияние различных сочетаний вещей на ее внутреннее состояние.

Так, в первый день женщина отправилась в офис в разноцветных предметах гардероба и впоследствии заявила, что чувствовала себя уверенно и оптимистично в течение рабочей смены. В то же время образу со штанами с пайетками Аморатис поставила 3,5 из 5 возможных баллов, поскольку блестящие брюки практически никак не повлияли на ее самочувствие.

Материалы по теме:
Сотни людей обеспечивают россиян одеждой ушедших из России брендов. Кто они и как обманывают покупателей?
Сотни людей обеспечивают россиян одеждой ушедших из России брендов.Кто они и как обманывают покупателей?
24 декабря 2022
Голодные до красоты Наркотики, сигареты и смертельный сон: почему и как люди веками пытаются похудеть
Голодные до красотыНаркотики, сигареты и смертельный сон: почему и как люди веками пытаются похудеть
19 ноября 2020

При этом на третий день автор статьи надела вязаный жилет H&M, в котором выходили в свет певец Гарри Стайлз и модель Кендалл Дженнер. По словам эксперта, эта вещь не подняла ей настроение, поэтому жилет получил всего два балла. Однако платью с анималистичным принтом, напротив, Аморатис поставила оценку четыре, так как почувствовала себя в нем сексуальной.

В заключение журналистка заверила, что костюм в пижамном стиле и одежда с детскими принтами оказались наиболее благоприятными для ее психологического состояния, а структурированная сумка никак не повлияла на общий настрой сотрудницы Daily Mail.

В феврале 2022 года россиянам раскрыли способы побороть стресс с помощью еды. Нутрициолог Ната Гончар призвала потреблять пищу хотя бы маленькими порциями. Кроме того, она порекомендовала избегать продуктов, которые повышают тревожность, а именно, — кофе и алкоголя. Они вызывают негативные эмоции и провоцируют стрессовую реакцию организма, пояснила эксперт.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
В срочных поставках на Украину усмотрели сигнал близости к проигрышу
Названы самые дешевые железнодорожные маршруты из Москвы
Работу Fortnite на iOS ограничили
Россиянкам назвали опасные последствия популярной косметологической процедуры
Киев допустил эвакуацию украинцев из Грузии в случае открытия авиасообщения с РФ
Опубликована карта боевых действий на Украине на 24 января
В Германии назвали роль Польши в конфликте на Украине неконструктивной
Еще один любимый россиянами зарубежный курорт пострадал из-за отсутствия снега
Умер сценарист и член Союза кинематографистов России Герман Климов
Глава МИД Чехии призвал подойти к санкциям против России творчески
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.