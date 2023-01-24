Журналистка раскрыла способ поднять себе настроение с помощью одежды

Журналистка Daily Mail проверила на себе улучшающий настроение «дофаминовый стиль» одежды

Журналистка Daily Mail раскрыла способ поднять себе настроение с помощью правильно подобранной одежды. Материал на эту тему опубликован на сайте издания.

Модный редактор Пандора Аморатис проверила так называемый дофаминовый стиль, предполагающий составление нарядов, которые улучшают психологическое состояние человека. Репортер вдохновлялась образами знаменитостей и на протяжении недели проверяла влияние различных сочетаний вещей на ее внутреннее состояние.

Так, в первый день женщина отправилась в офис в разноцветных предметах гардероба и впоследствии заявила, что чувствовала себя уверенно и оптимистично в течение рабочей смены. В то же время образу со штанами с пайетками Аморатис поставила 3,5 из 5 возможных баллов, поскольку блестящие брюки практически никак не повлияли на ее самочувствие.

При этом на третий день автор статьи надела вязаный жилет H&M, в котором выходили в свет певец Гарри Стайлз и модель Кендалл Дженнер. По словам эксперта, эта вещь не подняла ей настроение, поэтому жилет получил всего два балла. Однако платью с анималистичным принтом, напротив, Аморатис поставила оценку четыре, так как почувствовала себя в нем сексуальной.

В заключение журналистка заверила, что костюм в пижамном стиле и одежда с детскими принтами оказались наиболее благоприятными для ее психологического состояния, а структурированная сумка никак не повлияла на общий настрой сотрудницы Daily Mail.

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