Россиянам раскрыли способы побороть стресс с помощью еды

Тревога и стресс повышают в организме человека уровень энерготрат, в результате чего появляются головные боли, слабость, апатия, головокружение, физическое и эмоциональное истощение. Основатель Международного института интегративной нутрициологии, российский нутрициолог Ната Гончар раскрыла «Ленте.ру» способы борьбы с недугом с помощью правильного питания.

Эксперт напомнила, что эмоциональные потрясения часто снижают аппетит, и призвала потреблять пищу хотя бы маленькими порциями. «Отказ от еды больше чем на 16 часов приводит к проблемам со здоровьем. Также, благодаря режиму питания, поддерживается постоянный уровень сахара в крови. Если сахар падает, начинаются перепады настроения и повышается уровень раздражительности», — пояснила она.

Гончар порекомендовала россиянам избегать продукты, повышающих тревожность, а именно — кофе и алкоголь, которые вызывают негативные эмоции и провоцируют стрессовую реакцию организма. Вместо них она посоветовала включить в рацион «антистрессовые» продукты: жирные сорта рыбы (сельдь, сардины, скумбрия, лосось, треска, дикая форель), фисташки, мясо (курица, говядина, свинина), натуральные сыры, квашеную капусту и соленые огурцы, шоколад, зеленые листовые овощи, гречку, дикий рис и бобовые.

В то же время, по словам специалиста, не стоит пытаться улучшить настроение с помощью сладостей. «Сахар и жиры перегружают внутренние органы человека, заставляя их работать на износ. Во время стресса организму и так приходится тяжело. Лишняя нагрузка ему не нужна», — заключила Гончар.

Ранее в феврале популярный в соцсетях персональный тренер раскрыла свой дневной рацион питания, который позволяет ей оставаться стройной. Так, в одном из Instagram-роликов на завтрак спортсменка выбрала два тоста из цельнозернового хлеба с арахисовым маслом и ореховой пастой. Оба куска она украсила ломтиками банана, голубикой, какао и медом, а в качестве напитка приготовила ягодный смузи.