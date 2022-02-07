Персональный тренер раскрыла вкусный рацион на день без вреда для фигуры

Популярный в соцсетях персональный тренер раскрыла свой дневной рацион питания, который позволяет ей оставаться стройной. Видео на эту тему появились в Instagram.

Рэйчел Диллон (Rachel Dillon) из Квинсленда, Австралия, на страницу которой подписаны более миллиона человек, регулярно показывает фанатам, каким образом ей удается употреблять вкусную любимую пищу без вреда для фигуры.

«Как же здорово, что в один день ты можешь съесть настолько разнообразную еду и быть уверенной, что тебе не нужны ограничения! Именно еда строит наши мышцы», — заверила героиня материала под постом.

Таким образом, в последнем ролике на завтрак спортсменка выбрала два тоста из цельнозернового хлеба с арахисовым маслом и ореховой пастой. Оба куска она украсила ломтиками банана, голубикой, какао-бобами и медом, а в качестве напитка приготовила ягодный смузи.

Ланч Диллон состоял из мини-тако с говяжьим фаршем, помидорами, авокадо и салатом, а также стакана воды с огурцами и льдом. Наконец, на обед австралийка съела тарелку риса с брокколи, куриной грудкой и домашним соусом, а на десерт — рожок мороженого с шоколадным топпингом.

В ноябре 2021 года персональный тренер, диетолог и писательница Девиндер Бэйнс (Devinder Bains) раскрыла секрет подтянутой фигуры супермодели Эмили Ратаковски. По ее мнению, он заключается в строгом рационе питания и регулярных физических нагрузках. В то же время Бэйнс подчеркнула, что немаловажную роль в борьбе за атлетичную форму играют метаболизм, тип телосложения и генетика, поэтому усилия, направленные на достижение такого внешнего вида, не всегда окупаются.