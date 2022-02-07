Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Персональный тренер раскрыла вкусный рацион на день без вреда для фигуры

Тренер Рэйчел Диллон показала на видео, как употребляет любимую пищу и остается стройной

Фото: @racheljdillon

Популярный в соцсетях персональный тренер раскрыла свой дневной рацион питания, который позволяет ей оставаться стройной. Видео на эту тему появились в Instagram.

Рэйчел Диллон (Rachel Dillon) из Квинсленда, Австралия, на страницу которой подписаны более миллиона человек, регулярно показывает фанатам, каким образом ей удается употреблять вкусную любимую пищу без вреда для фигуры.

«Как же здорово, что в один день ты можешь съесть настолько разнообразную еду и быть уверенной, что тебе не нужны ограничения! Именно еда строит наши мышцы», — заверила героиня материала под постом.

Материалы по теме:
Голодные до красоты Наркотики, сигареты и смертельный сон: почему и как люди веками пытаются похудеть
Голодные до красотыНаркотики, сигареты и смертельный сон: почему и как люди веками пытаются похудеть
19 ноября
«Тяжело даже моргать» Москвичка не ела десять дней. Как ей удалось выжить?
«Тяжело даже моргать»Москвичка не ела десять дней. Как ей удалось выжить?
13 декабря

Таким образом, в последнем ролике на завтрак спортсменка выбрала два тоста из цельнозернового хлеба с арахисовым маслом и ореховой пастой. Оба куска она украсила ломтиками банана, голубикой, какао-бобами и медом, а в качестве напитка приготовила ягодный смузи.

Ланч Диллон состоял из мини-тако с говяжьим фаршем, помидорами, авокадо и салатом, а также стакана воды с огурцами и льдом. Наконец, на обед австралийка съела тарелку риса с брокколи, куриной грудкой и домашним соусом, а на десерт — рожок мороженого с шоколадным топпингом.

В ноябре 2021 года персональный тренер, диетолог и писательница Девиндер Бэйнс (Devinder Bains) раскрыла секрет подтянутой фигуры супермодели Эмили Ратаковски. По ее мнению, он заключается в строгом рационе питания и регулярных физических нагрузках. В то же время Бэйнс подчеркнула, что немаловажную роль в борьбе за атлетичную форму играют метаболизм, тип телосложения и генетика, поэтому усилия, направленные на достижение такого внешнего вида, не всегда окупаются.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дина Васильева
Обсудить
Последние новости
Россияне впервые в истории выиграли медаль в прыжках с трамплина на Олимпиаде
Федор Емельяненко назвал желаемых соперников для прощального боя
Галкин показал роскошный интерьер замка
В Госдуме ответили на слова посла США о суверенитете Японии над Южными Курилами
Еще одну категорию туристов освободят от карантина в Таиланде
Россия уличила Австрию в дискриминации в отношении привитых «Спутником V»
Россияне сравнили массовую драку в Москве с танцами
Судья попросил ККС о лишении полномочий с целью уйти от наказания за пьяную езду
Макрон прилетел в Россию
В Госдуме высказались о ситуации с увольнением учительницы в Петербурге
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.