Тренер раскрыла секрет пресса Эмили Ратаковски

Персональный тренер, диетолог и писательница Девиндер Бэйнс (Devinder Bains) раскрыла секрет подтянутой фигуры супермодели Эмили Ратаковски. По ее мнению, он заключается в строгом рационе питания и регулярных физических нагрузках, передает The Sun.

В то же время Бэйнс подчеркнула, что немаловажную роль в борьбе за атлетичную форму играют метаболизм, тип телосложения и генетика, поэтому зачастую усилия, направленные на достижение такого внешнего вида, не всегда окупаются. «Четко очерченные кубики пресса появляются в результате насыщенной белками диеты и отказа от продуктов с высоким содержанием жиров и углеводов», — заявила эксперт и порекомендовала потреблять в пищу курицу, креветки, белую рыбу и овощи.

По мнению Бэйнс, спорт не будет способствовать похудению без правильного питания. Однако чтобы уменьшить процент подкожного жира и увидеть кубики пресса, необходимо также отдавать предпочтение кардио-тренировкам с работой в разных пульсовых зонах. «Кардио особенно эффективно для сжигания жира, оно поможет сделать ваши мышцы пресса заметными», — объяснила она.

Кроме того, специалистка посоветовала добавить в тренировочный процесс силовые нагрузки, такие как приседания с отягощением и жим штанги. По словам тренера, такие упражнения улучшают силовые показатели и, как следствие, общее самочувствие человека.

«Наконец, не стоит пренебрегать йогой, пилатесом и специальными упражнениями для пресса — сочетайте статические движения вроде планки со скручиваниями с подъемом ног от пола в вертикальное положение», — заключила спортсменка.

В октябре сотрудники британской сети фитнес-центров Hussle раскрыли оптимальную частоту походов в спортзал. Специалисты объяснили, что количество тренировок в неделю зависит от конечной цели человека. Например, людям, которые хотят нарастить мышечную массу, лучше посещать от двух до четырех тренировок в неделю.