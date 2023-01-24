Американский экономист указал на главный просчет США при расширении НАТО

Экономист Джеффри Сакс заявил, что США просчитались при расширении НАТО на восток

Соединенные Штаты ошиблись, считая, что смогут еще дальше расширить НАТО, не спровоцировав конфликт на Украине. На просчет США указал известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью «Ленте.ру».

«Таков был их реальный замысел, но они серьезно просчитались», — заявил Сакс. Экономист подчеркнул, что кампания по расширению НАТО на восток, развернутая США после Бухарестского саммита 2008 года, а также участие американских официальных лиц в событиях на Майдане в 2014 году были крайне серьезными и неудачными провокациями в адрес России.

«Украине было бы гораздо лучше, если бы после 2014 года США и Россия договорились о военном нейтралитете Украины и если бы США и Европа способствовали реализации Минских соглашений», — подчеркнул Сакс. По его словам, это позволило бы избежать боевых действий, а Украина обеспечила бы свой суверенитет и безопасность. Экономист отметил, что американские неоконсерваторы по-прежнему стремятся к дальнейшей экспансии НАТО.

В 2008 году во время саммита в Бухаресте лидеры стран НАТО пришли к соглашению, что Грузия и Украина имеют право на членство в организации. С тех пор вопрос о предоставлении обеим странам полноценного статуса кандидатов в члены альянса неоднократно откладывался. 30 сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подал заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном режиме. Он отметил, что Украина «де-факто уже прошла свой путь в НАТО» и является его частью.