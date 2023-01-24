Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:01, 24 января 2023Мир

Американский экономист указал на главный просчет США при расширении НАТО

Экономист Джеффри Сакс заявил, что США просчитались при расширении НАТО на восток

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Соединенные Штаты ошиблись, считая, что смогут еще дальше расширить НАТО, не спровоцировав конфликт на Украине. На просчет США указал известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью «Ленте.ру».

«Таков был их реальный замысел, но они серьезно просчитались», — заявил Сакс. Экономист подчеркнул, что кампания по расширению НАТО на восток, развернутая США после Бухарестского саммита 2008 года, а также участие американских официальных лиц в событиях на Майдане в 2014 году были крайне серьезными и неудачными провокациями в адрес России.

«Украине было бы гораздо лучше, если бы после 2014 года США и Россия договорились о военном нейтралитете Украины и если бы США и Европа способствовали реализации Минских соглашений», — подчеркнул Сакс. По его словам, это позволило бы избежать боевых действий, а Украина обеспечила бы свой суверенитет и безопасность. Экономист отметил, что американские неоконсерваторы по-прежнему стремятся к дальнейшей экспансии НАТО.

В 2008 году во время саммита в Бухаресте лидеры стран НАТО пришли к соглашению, что Грузия и Украина имеют право на членство в организации. С тех пор вопрос о предоставлении обеим странам полноценного статуса кандидатов в члены альянса неоднократно откладывался. 30 сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подал заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном режиме. Он отметил, что Украина «де-факто уже прошла свой путь в НАТО» и является его частью.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Шварцман
Обсудить
Последние новости
В Генштабе назвали две новые угрозы для безопасности России
В России предложили ввести знак отличия для выдающихся отцов
M&M's откажется от использования в рекламе знаменитых персонажей в форме конфет
Объявление о продаже квартиры за 440 миллионов рублей развеселило москвичей
Россияне бросились скупать жилье ради паспорта в популярной курортной стране
Американский экономист указал на главный просчет США при расширении НАТО
Курсу рубля предрекли снижение
Алек Болдуин продолжит сниматься в «Ржавчине» несмотря на обвинения в убийстве
Сексолог развеяла популярный миф о женском оргазме
Тело мужчины нашли в окружении крыс через девять месяцев после смерти
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.