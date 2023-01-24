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14:24, 24 января 2023Экономика

Россияне сэкономили час жизни за счет удаленной работы

NBER: удаленка позволила работникам в 27 странах экономить в среднем 72 минуты в день

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Формат удаленной работы позволил россиянам экономить более часа жизни (72 минуты) в день за счет отсутствия необходимости тратить время на дорогу до работы и обратно, показало исследование американского Национального бюро экономических исследований (NBER), проведенное в 27 странах в 2021 и 2022 годах.

По этому показателю граждане России сравнялись с работниками из Великобритании и Египта. При этом средний показатель среди всех стран, в которых проводилось исследование, составил 72 минуты. Наибольшее же количество свободного времени за счет удаленной работы появилось у сотрудников в Китае — 102 минуты. В Японии этот показатель составил 100 минут, а в Индии — 99 минут.

В то же время в странах с развитой экономикой сотрудникам удалось сэкономить меньше времени за счет удаленки. Так, в США этот показатель составил 55 минут, а в Германии и Канаде — 65 минут. Наименьшей экономии удалось добиться гражданам Сербии — 51 минута.

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Согласно расчетам NBER, с учетом всех занятых в странах граждан, работа на дому в среднем экономила по два часа в неделю на одного сотрудника. Однако эта цифра сократится вдвое после полного окончания пандемии.

Как показало исследование, почти 40 процентов сэкономленного времени сотрудники тратят на выполнение рабочих обязанностей, еще около трети — на досуг и отдых, а 11 процентов — на уход за больными родственниками. При этом люди, воспитывающие детей, тратят почти все сэкономленное время на уход за ними.

Ранее японские специалисты из Университета Цукубы перечислили последствия удаленной работы для здоровья. Одним из главных стало резкое снижение физической активности у таких сотрудников, что может способствовать развитию депрессии, чувства тревоги и стресса.

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Данил Дмитриев
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