МТС улучшила связь в самом динамично развивающемся районе Москвы

МТС завершила очередной этап модернизации сети связи в Новой Москве

Благодаря проведенным в 2022 году установке базовых станций и перенастройке сети средние скорости мобильного интернета для более полумиллиона жителей Новомосковского и Троицкого административных округов увеличились на треть — до 70 мегабит в секунду, говорится в сообщении МТС.

В течение 2022 года МТС модернизировала сеть в 17 крупных жилищных комплексах, 15 коттеджных и дачных поселках и 10 промышленных и деловых зонах, расположенных в Новой Москве на расстоянии до 40 километров от МКАД. Эта часть Новой Москвы является центром жилищного и коммерческого строительства — только в прошлом году здесь введено в эксплуатацию около трех миллионов квадратных метров жилой недвижимости или более трети всего московского объема.

Для того, чтобы обеспечить абонентов качественными услугами связи на активно развивающейся территории, МТС построила дополнительные базовые станции и перенастроила сеть, задействовав новые частотные диапазоны. В результате расширились покрытие и емкость сети и повысилась средняя скорость мобильного интернета до 70 мегабит в секунду. Такая скорость позволяет загрузить электронную книгу или мобильное приложение за несколько секунд, фильм весом около 1,5 гигабайта — за две минуты.

«Мы постоянно контролируем качество связи и анализируем с помощью больших данных трафик абонентов и градостроительные планы, прогнозируя спрос на услуги связи в конкретных местах. Новая Москва — одна из наиболее динамично развивающихся территорий Москвы, и мы делаем все возможное, чтобы своевременно обеспечить ее и покрытием, и достаточной емкостью сети. Благодаря проведенным работам наши абоненты в Новой Москве могут пользоваться цифровыми сервисами также же свободно, как в других, давно освоенных районах столицы», — отметил директор по стратегии и развитию московского региона МТС Дмитрий Поляков.

Оценить новое качество связи смогут жители комплексов «Саларьево Парк», «Новые Ватутинки», «Зеленая линия», «Спортивный квартал», «Марьино Град», «Эко-Бунино» и «Южное Бунино», «Белые Ночи», «Татьянин Парк», «Румянцево Парк», «Первый Московский» и других. Связь также модернизирована в коттеджных поселках «Европейская долина 2» и «Клены» и дачных поселках в деревнях Белоусово, Акиньшино, Беляево и других.

Помимо жилых районов связь улучшилась в крупнейшем в стране кластере по торговле агропродукцией «Фуд Сити», вблизи деловых и развлекательных зон притяжения населения Новой Москвы, таких, как бизнес-центр Neopolis, торговые центры «Саларис», «Новомосковский», «Сказка», «Нововатутинский», Family Room, логистические парки, в том числе «Русской чайной компании» и OZON, а также на основных транспортных узлах территории — автовокзале «Саларьево» и железнодорожной станции Рассудово, ежегодный пассажиропоток которых превышает миллион человек.

