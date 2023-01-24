Пользователей Windows атаковали через приложения Microsoft
Хакеры изобрели способ распространения вредоносных программ через Microsoft OneNote. Об этом сообщает издание BleepingComputer.
По словам специалистов медиа, среди пользователей Windows участились случае атак с применением нового способа, основанного на приложении OneNote от Microsoft. Как оказалось, злоумышленники отправляют жертве письма, которые включают в себя модифицированный файл OneNote — программы для составления заметок. После его запуска на компьютер происходит удаленная установка мошеннических программ.
Авторы отметили, что для привлечения внимания в рассылке или письме может содержаться информация, что его получателю выставлен счет, отправлена посылка, прислана важная информация по работе. Для запуска сценария жертва должна открыть файл OneNote и дважды кликнуть по документу.
Как правило, при открытии подобных документов, присланных по почте, срабатывает защитный механизим. В этом случае появляется сообщение, что файл может нанести вред операционной системе. Однако многие пользователи игнорируют уведомление. «Лучший способ защитить себя от вредоносных вложений — просто не открывать файлы от незнакомых людей», — заметили специалисты.
Ранее журналисты изданя CNET рассказали, что неизвестные злоумышленники применяли драйверы для рассылки вирусов. Специалисты выяснили, что хакеры использовали подписанное Microsoft ПО.