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00:15, 24 января 2023Наука и техника

Пользователей Windows атаковали через приложения Microsoft

BleepingComputer: хакеры начали рассылать вирусы через программу OneNote

Фото: Shutterstock

Хакеры изобрели способ распространения вредоносных программ через Microsoft OneNote. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

По словам специалистов медиа, среди пользователей Windows участились случае атак с применением нового способа, основанного на приложении OneNote от Microsoft. Как оказалось, злоумышленники отправляют жертве письма, которые включают в себя модифицированный файл OneNote — программы для составления заметок. После его запуска на компьютер происходит удаленная установка мошеннических программ.

Авторы отметили, что для привлечения внимания в рассылке или письме может содержаться информация, что его получателю выставлен счет, отправлена посылка, прислана важная информация по работе. Для запуска сценария жертва должна открыть файл OneNote и дважды кликнуть по документу.

Как правило, при открытии подобных документов, присланных по почте, срабатывает защитный механизим. В этом случае появляется сообщение, что файл может нанести вред операционной системе. Однако многие пользователи игнорируют уведомление. «Лучший способ защитить себя от вредоносных вложений — просто не открывать файлы от незнакомых людей», — заметили специалисты.

Ранее журналисты изданя CNET рассказали, что неизвестные злоумышленники применяли драйверы для рассылки вирусов. Специалисты выяснили, что хакеры использовали подписанное Microsoft ПО.

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Андрей Ставицкий
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