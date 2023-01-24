Академик РАН Онищенко призвал мир готовиться к новым пандемиям

Академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко призвал мир готовиться к новым пандемиям. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, странам необходимо обладать возможностями быстрой диагностики, «чтобы понимать, с каким вирусом мы имеем дело».

Онищенко также добавил, что страны должны обладать возможностями для быстрого создания вакцин.

Руководители вакцинного альянса Gavi и биотехнологической компании Moderna также ранее призывали мировое сообщество не расслабляться и готовиться к возникновению новых пандемий. «Мы все знаем, [что] будут новые вспышки [инфекции], будут новые пандемии, и мы должны быть к ним готовы», — заявил гендиректор Moderna Стефан Бансель.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков высказался о сроках завершения пандемии коронавирусной инфекции. По его прогнозам, она закончится через один-два года. Он также уточнил, что для адаптации вирусу нужно около четырех-пяти лет. «Три года активного процесса и два года адаптации», — пояснил специалист.