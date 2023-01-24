Россиянин убил сестру и месяц прятал ее тело

В квартире Петербурга найдено тело женщины, убитой месяц назад; подозревается ее брат

В Петербурге обнаружено тело женщины, убитой месяц назад, по подозрению в совершении преступления задержан ее родной брат. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Родственники проживали в трехкомнатной квартире на Кондратьевском проспекте. По предварительным данным, 24 декабря между ними произошел конфликт. Брат ударил сестру, а она скончалась. Женщина пролежала в комнате месяц, накрытая одеялом.

Об ее исчезновении в полицию заявила сестра, которая не могла до нее дозвониться все это время.

Тело направлено в морг для установления точной причины смерти. Брат убитой задержан. В прошлом он был судим за грабеж и наркотики.