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10:05, 24 января 2023Силовые структуры

Россиянин убил сестру и месяц прятал ее тело

В квартире Петербурга найдено тело женщины, убитой месяц назад; подозревается ее брат

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Петербурге обнаружено тело женщины, убитой месяц назад, по подозрению в совершении преступления задержан ее родной брат. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Родственники проживали в трехкомнатной квартире на Кондратьевском проспекте. По предварительным данным, 24 декабря между ними произошел конфликт. Брат ударил сестру, а она скончалась. Женщина пролежала в комнате месяц, накрытая одеялом.

Об ее исчезновении в полицию заявила сестра, которая не могла до нее дозвониться все это время.

Тело направлено в морг для установления точной причины смерти. Брат убитой задержан. В прошлом он был судим за грабеж и наркотики.

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Любовь Ширижик
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