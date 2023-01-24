Бейонсе выступила на концерте в Дубае в украшениях на полмиллиарда рублей

Певица Бейонсе выступила в Дубае в украшениях Lorraine Schwartz на полмиллиарда рублей

Американская певица Бейонсе выступила с концертом в Дубае в роскошных украшениях ювелирного дома Lorraine Schwartz на полмиллиарда рублей. Об этом сообщает Page Six.

Поп-исполнительница вышла на сцену впервые за четыре года по случаю открытия отеля Atlantis The Royal Resort. Знаменитость сменила несколько образов, которые дополнила различными изделиями упомянутого бренда. В частности, она надела серьги с бриллиантами и зеленым изумрудом весом более 100 карат, а также кольцо с желтым бриллиантом в 30 карат.

Помимо этого, на Бейонсе заметили еще одни крупные бриллиантовые серьги из ассортимента марки и серьги-дорожки с драгоценными камнями весом 80 карат. Для финального выхода певица выбрала розовое платье авторства украинского дизайнера Ивана Фролова и золотые серьги-пирамиды с 60-каратной бриллиантовой дорожкой.

Известно, что суммарная цена ювелирных изделий из коллекции Lorraine Schwartz составила 7,5 миллиона долларов (514,7 миллиона рублей).

В августе 2022 года новый альбом Бейонсе Renaissance занял первое место в чарте Billboard 200. Пластинка Renaissance оказалась первым альбомом, выпущенным певицей в 2022 году, которой удалось возглавить список 200 наиболее популярных музыкальных альбомов.