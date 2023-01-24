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17:17, 24 января 2023Интернет и СМИ

«Почта России» прокомментировала сообщения о новой утечке данных

«Почта России» опровергла сообщения о новой утечке данных клиентов

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

«Почта России» опровергла сообщения о новой утечке данных клиентов. В компании объяснили, что в сети публикуются компиляции неактуальных данных из прежних утечек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Почты России».

«Наши специалисты информационной безопасности исследовали упомянутую в запросе базу данных. Злоумышленники продолжают выкладывать неактуальные данные с подменой даты создания записей. Это компиляция из других утечек информации», — прокомментировала компания сообщения в сети.

Там также добавили, что после июльского инцидента был проведен полный аудит безопасности информационных систем «Почты России», и никаких утечек из них не было.

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Ранее во вторник, 24 января, Telegram-канал «Утечки информации» сообщил, что хакеры якобы слили в открытый доступ новый фрагмент базы данных с информацией о клиентах «Почты России». Утверждалось, что база содержит 141 тысячу строк и включает такие сведения, как ФИО, адреса, телефоны клиентов и прочие сведения.

В июле 2022 года сообщалось об утечке данных клиентов «Почты России». В компании подтвердили, что данные пользователей утекли в сеть в результате хакерской атаки. При этом в компании подчеркнули, что утечка была неопасной, поскольку среди оказавшихся в руках злоумышленников сведений не было информации о банковских данных клиентов.

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Денис Савосин
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