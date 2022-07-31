«Почта России» сообщила об утечке данных клиентов

«Почта России» подтвердила информацию о частичной утечке данных клиентов

«Почта России» подтвердила информацию о частичной утечке данных клиентов, но подчеркнула, что она не угрожает безопасности клиентов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оператора.

По словам компании, утечка неопасная, поскольку не содержала в себе банковских данных. Предполагаемая причина — хакерская атака на одну из учетных записей подрядчика. В результате фрагмент данных попал в руки взломщиков.

«Утечка не содержала банковских данных, безопасности и репутации клиентов ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Уточняется, что служба безопасности «Почты России» уже запретила доступ к данным через взломанный аккаунт, произвела проверку и усилила уровень безопасности по всем возможным точкам доступа.

В начале мая на одном из теневых форумов в даркнете выставили на продажу данные миллионов клиентов крупной медицинской лаборатории «Гемотест». Мировой суд Москвы оштрафовал крупную медицинскую лабораторию «Гемотест» из-за утечки 300 гигабайт персональных данных клиентов. За последние месяцы случаи с утечкой данных участились.