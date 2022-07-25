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«Гемотест» оштрафовали на 60 тысяч рублей из-за утечки данных клиентов

Суд оштрафовал «Гемотест» на 60 тысяч рублей из-за утечки персональных данных клиентов

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Мировой суд Москвы оштрафовал крупную медицинскую лабораторию «Гемотест» из-за утечки 300 гигабайт персональных данных клиентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в суде.

«ООО "Лаборатория Гемотест" назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 60 тысяч рублей», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что максимальный штраф за утечку данных составляет 100 тысяч рублей.

Ранее Роскомнадзор заявил, что обратится в прокуратуру в связи с утечкой данных клиентов «Гемотеста». Также регулятор потребовал от медицинской лаборатории предоставить детальную информацию об утечке.

В начале мая стало известно, что на одном из теневых форумов в даркнете были выставлены на продажу данные миллионов клиентов «Гемотеста». Уточнялось, что одна из баз содержала имена, адреса, телефоны, серии и номера паспортов клиентов лаборатории. Позднее представители компании сообщили, что проводят проверку для опровержения или подтверждения этого факта.

В апреле суд в Москве оштрафовал сервис «Яндекс.Еда» на 60 тысяч рублей за то, что компания допустила утечку персональных данных клиентов. В самой компании рассказали, что утечка произошла из-за «недобросовестных действий одного из сотрудников». Также представители сервиса заверили, что после инцидента ужесточили подход к хранению личной информации пользователей.

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Евгения Наумова
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