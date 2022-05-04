Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Роскомнадзор прокомментировал возможную утечку данных клиентов «Гемотеста»

Роскомнадзор обратится в прокуратуру из-за возможной утечки данных клиентов «Гемотеста»

Фото: Алексей Бычков / Globallookpress.com

В Роскомнадзоре прокомментировали сообщения о возможной утечке данных клиентов медицинской компании «Гемотест». Как пишет ТАСС, ведомство заявило, что обратится в прокуратуру в связи с предполагаемым инцидентом.

«В соответствии с решением правительства РФ введен мораторий на проведение проверок в отношении юридических лиц, в связи с чем Роскомнадзор обратится в прокуратуру с запросом о возможности проведения проверки в данном случае», — сообщили в регуляторе.

Уточняется, что Роскомнадзор также направил ООО «Лаборатория Гемотест» запрос. Регулятор потребовал от организации предоставить детальную информацию о возможной утечке.

Ранее стало известно, что «Гемотест» отреагировал на сообщения о предполагаемой утечке. В компании заявили, что проводят внутреннюю служебную проверку для опровержения или подтверждения этого факта.

4 мая сообщалось, что на одном из теневых форумов в даркнете появились объявления о продаже данных миллионов клиентов «Гемотеста». Соответствующие публикации разместили два продавца. Отмечалось, что содержимое обеих утечек не было проверено специалистами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
В Кремле опровергли планы объявить всеобщую мобилизацию 9 мая
В США убили знаменитого петуха
Вупи Голдберг резко раскритиковала идею отмены права на аборт
Виновника столкновения двух Су-34 на учениях под Липецком осудили условно
Захарова заявила об игнорировании Израилем роста неонацизма на Украине
В США появилась возможность пожить в доме из «Матрицы»
Ценам на нефть пообещали рост в условиях введения эмбарго
Оппозиционные депутаты потребовали отставки премьер-министра Армении
Нефть подорожала из-за возможного отказа ЕС от импорта из России
Юрист оценил вероятность выдачи Невзорова Израилем при запросе России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.