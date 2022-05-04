Роскомнадзор прокомментировал возможную утечку данных клиентов «Гемотеста»

Роскомнадзор обратится в прокуратуру из-за возможной утечки данных клиентов «Гемотеста»

В Роскомнадзоре прокомментировали сообщения о возможной утечке данных клиентов медицинской компании «Гемотест». Как пишет ТАСС, ведомство заявило, что обратится в прокуратуру в связи с предполагаемым инцидентом.

«В соответствии с решением правительства РФ введен мораторий на проведение проверок в отношении юридических лиц, в связи с чем Роскомнадзор обратится в прокуратуру с запросом о возможности проведения проверки в данном случае», — сообщили в регуляторе.

Уточняется, что Роскомнадзор также направил ООО «Лаборатория Гемотест» запрос. Регулятор потребовал от организации предоставить детальную информацию о возможной утечке.

Ранее стало известно, что «Гемотест» отреагировал на сообщения о предполагаемой утечке. В компании заявили, что проводят внутреннюю служебную проверку для опровержения или подтверждения этого факта.

4 мая сообщалось, что на одном из теневых форумов в даркнете появились объявления о продаже данных миллионов клиентов «Гемотеста». Соответствующие публикации разместили два продавца. Отмечалось, что содержимое обеих утечек не было проверено специалистами.