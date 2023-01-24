Автоэксперт оценил идею предъявлять военный билет при выдаче водительских прав

Автоэксперт Лысаков назвал избыточным требование предъявлять военный билет для выдачи прав

Требование показывать военный билет при выдаче водительского удостоверения является избыточным. Так инициативу российских политиков прокомментировал экс-депутат, автоэксперт Вячеслав Лысаков, чьи слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Это избыточное требование. Подключать к базе ГАИ еще и Минобороны. Их база и так работает нестабильно. Перегружать ее другой структурой нехорошо», — поделился своим мнением Лысаков.

По его словам, Министерство внутренних дел России вряд ли станет брать на себя дополнительные нагрузки.

24 января законодательное собрание Калужской области внесло в Государственную Думу законопроект об обязанности предъявлять военный билет при получении водительских прав, лицензии на оружие, а также регистрации по месту жительства или месту пребывания. В документе указывается, что требование касается только тех россиян, которые должны состоять на воинском учете.