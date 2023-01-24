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20:11, 24 января 2023Россия

Автоэксперт оценил идею предъявлять военный билет при выдаче водительских прав

Автоэксперт Лысаков назвал избыточным требование предъявлять военный билет для выдачи прав

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Требование показывать военный билет при выдаче водительского удостоверения является избыточным. Так инициативу российских политиков прокомментировал экс-депутат, автоэксперт Вячеслав Лысаков, чьи слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Это избыточное требование. Подключать к базе ГАИ еще и Минобороны. Их база и так работает нестабильно. Перегружать ее другой структурой нехорошо», — поделился своим мнением Лысаков.

По его словам, Министерство внутренних дел России вряд ли станет брать на себя дополнительные нагрузки.

24 января законодательное собрание Калужской области внесло в Государственную Думу законопроект об обязанности предъявлять военный билет при получении водительских прав, лицензии на оружие, а также регистрации по месту жительства или месту пребывания. В документе указывается, что требование касается только тех россиян, которые должны состоять на воинском учете.

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Никита Абрамов
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