Водительские права в России захотели выдавать после предъявления военного билета

У россиян захотели требовать военный билет при регистрации и получении водительских прав

В Государственную Думу внесен законопроект об обязанности предъявлять военный билет при получении водительских прав, лицензии на оружие, а также регистрации по месту жительства или месту пребывания. Документ размещен в электронной базе данных парламента.

Согласно инициативе, которую внесло Законодательное собрание Калужской области, данное требование касается только тех россиян, которые должны состоять на воинском учете.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, инициатива «будет способствовать своевременному и на высоком уровне решению задач по поддержанию мобилизационной готовности Вооруженных сил Российской Федерации».

Ранее в январе глава Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что эффективность работы российских военкоматов должна быть улучшена. По его словам, у военного ведомства есть планы провести модернизацию данных учреждений уже в 2023 году. Министр отметил, что в ее рамках будет налажена межотраслевая коммуникация.