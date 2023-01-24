«Известия»: в России на 5% снизились продажи продуктов питания

В России снизились продажи продуктов питания — оборот торговли в крупных сетях по итогам 2022 года сократился на 5 процентов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).

По информации издания, падение произошло из-за того, что граждане стали предпочитать дорогим деликатесам самые необходимые и дешевые товары. Однако в онлайн-рознице тенденция другая — там оборот вырос на 42 процента. Но ее показатели пока несопоставимы со стационарной торговлей.

«Наиболее заметное снижение компании наблюдали в категории газированных напитков — их продажи в среднем по году сократились почти на 10 процентов, также снизилась реализация питьевых йогуртов и творожных десертов», — рассказал председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.

Караваев отметил, что наиболее заметный рост был в категории фруктов, овощей, диетических круп, а также пива. По данным Росстата, оборот в денежном эквиваленте снизился более чем на 5 процентов к аналогичному периоду 2021 года. Максимальное падение было в октябре — на 4,5 процента, в январе–ноябре продажи уменьшились чуть более чем на один процент.

Ранее сообщалось, что менее десяти процентов россиян за прошедший год решили уменьшить свои траты на деликатесы и готовую еду. Большинство опрошенных покупателей стали выбирать продукты других брендов. Так, 39 процентов пояснили, что им пришлось это сделать из-за роста цен.