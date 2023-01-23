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01:29, 23 января 2023Экономика

Менее десяти процентов россиян сократили траты на деликатесы и готовую еду

«Ромир»: менее 10 процентов россиян в 2022 году снизили траты на деликатесы и готовую еду
СюжетНаселение России:

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Менее десяти процентов россиян за прошедший год решили уменьшить свои траты на деликатесы и готовую еду. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы консалтинговой компании «Яков и партнеры» (партнеры бывшего российского подразделения McKinsey) и исследовательского холдинга «Ромир».

Уточняется, что расходы на продукты у многих выросли, в частности, 39 процентов опрошенных рассказали, что стали больше тратить на покупку молочной продукции. Помимо этого, 36 процентов респондентов поделились, что увеличили траты на свежие фрукты и овощи. Еще 34 процента указали, что у них выросли расходы на бакалею, а 33 процента сообщили, что у них стало больше уходить денег на покупку яиц и мясной продукции.

По данным исследования, большинство покупателей стали выбирать продукты других брендов. Так, 39 процентов пояснили, что им пришлось это сделать из-за роста цен. Для 33 процентов респондентов причиной перемен стал уход с рынка привычных брендов, а 21 процент рассказали, что хотели протестировать продукцию отечественных производителей. Отмечается, что менее половины из них остались довольны заменой.

В декабре сообщалось, что в России два квартала подряд снижаются расходы населения. Уточнялось, что потребительские траты сократились во втором квартале на семь процентов год к году, а в третьем — на 6,4 процента, что является рекордным спадом.

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Варвара Кузьмина
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