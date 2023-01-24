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03:22, 24 января 2023Мир

В США призвали благодарить Путина за адекватную реакцию на провокации

Экс-разведчик Риттер: мир должен благодарить Путина за адекватную реакцию на провокации
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Sputnik / Reuters

Отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Finian Cunningham заявил, что мир должен благодарить президента России Владимира Путина за адекватную реакцию на «отвратительные провокации» Запада.

Риттер подчеркнул, что стратегия Москвы заключается во взвешенной реакции на действия Соединенных Штатов и их союзников. Он считает, что американские власти на месте Москвы «давно бы начали бомбить транспортные хабы Германии и Польши».

По его мнению, западные страны так или иначе проиграют, поскольку действуют «безответственно и провокационно», ведя фактически прямую войну с Россией. Он подчеркнул, что в этом конфликте «Украина предоставляет кровь, НАТО — снаряжение».

Ранее Риттер заявил, что Путин одним указом показал Западу его место. «Путин подписал распоряжения о выходе из соглашений Совета Европы. Это означает, что договоры и процесс сотрудничества с этой организацией прекращены», — подчеркнул он. По его словам, после этого шага пропала возможность договоренностей с Москвой для Запада.

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Марина Совина
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