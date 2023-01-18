В США признали силу российских решений

Отставной офицер разведки США Риттер: Путин одним указом показал Западу его место

Президент России Владимир Путин одним указом показал Западу его место. Об этом заявил отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Путин подписал распоряжения о выходе из соглашений Совета Европы. Это означает, что договоры и процесс сотрудничества с этой организацией прекращены», — признал он силу российских решений.

По его словам, после этого шага пропала возможность договоренностей с Москвой для Запада. Риттер подчеркнул, что теперь российская сторона согласится на дипломатические контакты только на своих условиях и тогда, когда ей это понадобится.

Ранее кабинет министров предложил президенту России Владимиру Путину выйти из международных договоров Совета Европы в отношении Москвы. По мнению кабмина, эта организация превращается в рупор антироссийской политики.

После, 17 января, президент внес в Госдуму законопроект, согласно которому международные договоры СЕ в отношении России прекратят свое действие.