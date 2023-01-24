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14:20, 24 января 2023Культура

Дженнифер Лопес заметили с Беном Аффлеком и его бывшей женой

Бен Аффлек провел праздник с Дженнифер Лопес и Дженнифер Гарнер

Фото: Cinzia Camela / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Американскую актрису и поп-исполнительницу Дженнифер Лопес и ее мужа актера Бена Аффлека заметили в компании его бывшей жены, актрисы Дженнифер Гарнер. Кадрами поделилась газета Daily Mail.

По данным издания, артисты собрались вместе, чтобы посетить музыкальное событие с участием младшей дочери Аффлека и Гарнер Серафины. С ними также были замечены их дети, когда они прибыли в концертный зал в Санта-Монике, Калифорния, США. Отмечается, что встреча выглядела уютной.

У певицы растут 14-летние близнецы Макс и Эмма от певца Марка Энтони, а у Аффлека — 17-летняя Вайолет, 14-летняя Серафина и 10-летний Сэмюэл от актрисы Дженнифер Гарнер.

Ранее Дженнифер Лопес рассказала о том, что пережила психическое расстройство, а именно посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), перед тем, как выйти замуж за Бена Аффлека. Она также отметила, что их свадьба в Лас-Вегасе в июле 2022 года была идеей Аффлека. «Однажды Бен просто сказал: "Черт возьми, давай просто поедем в Вегас и поженимся сегодня вечером. Иди на репетицию. Когда ты вернешься, я все устрою"», — рассказала Лопес.

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Варвара Кошечкина
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