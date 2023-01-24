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10:18, 24 января 2023Путешествия

Топ-менеджеров крупнейшей авиакомпании России заподозрили в коррупции

Топ-менеджеров S7 подозревают в получении взяток от пилотов

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Домодедовском городском суде прошли предварительные слушания по делу топ-менеджмента авиакомпании S7 — им предъявлены обвинения в получении взяток от пилотов за фиктивное прохождение медкомиссии. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу суда.

Заместителя гендиректора компании Бориса Камышева, летного директора Мансура Бадракова и пилота-инструктора Михаила Гусева подозревают в получении 1,85 миллиона рублей от двух неизвестных кандидатов на должности пилотов, желающих управлять лайнерами нового поколения Airbus A320neo. Представителям одной из крупнейших авиакомпании России прогнозируют высокие сроки по статьям уголовного кодекса (от 10 до 15 лет) и штрафы.

Фигурантом дела о коррупции также является мать одного из кандидатов на должность пилота, которая согласно материалам дела перевела Бадракову 350 тысяч рублей за положительное медицинское заключение для сына.

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Отмечается, что Бадраков и Гусев были задержаны в июне 2021 года в аэропорту Домодедово сотрудниками управления «Т» службы экономической безопасности ФСБ. Камышев был снят с должности с момента начала расследования, в июле 2022 года его заключили под домашний арест.

Ранее в январе китайская туристка подкупила тайскую полицию для вип-сопровождения из аэропорта: сопровождение полицейского кортежа обошлось ей в 13 тысяч батт (27 тысяч рублей). Девушка снимала встречу на видео, появившийся в сети ролик вызвал громкий общественный резонанс.

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Дарья Рыбак
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